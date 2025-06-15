Трамп: "Сейчас мы не участвуем в войне между Израилем и Ираном, но в будущем, возможно, вмешаемся"

Дональд Трамп в интервью телеканалу ABC News подтвердил, что на данном этапе США не вмешиваются в боевые действия между Израилем и Ираном, но не исключил, что в будущем это может измениться.

"Сейчас мы не участвуем в войне, но, возможно, позже вмешаемся", – заявил президент США.

В этом интервью Трамп также не исключает, что посредником на переговорах между Израилем и Ираном может выступить президент РФ Владимир Путин. "Я открыт для этой возможности, и он к этому готов. Он звонил мне по этому поводу и мы долго говорили", – сказал Трамп.