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Мир

Трамп: "Сейчас мы не участвуем в войне между Израилем и Ираном, но в будущем, возможно, вмешаемся"

время публикации: 15 июня 2025 г., 17:36 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 17:36
Трамп: "Сейчас мы не участвуем в войне между Израилем и Ираном, но в будущем, возможно, вмешаемся"
AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Дональд Трамп в интервью телеканалу ABC News подтвердил, что на данном этапе США не вмешиваются в боевые действия между Израилем и Ираном, но не исключил, что в будущем это может измениться.

"Сейчас мы не участвуем в войне, но, возможно, позже вмешаемся", – заявил президент США.

В этом интервью Трамп также не исключает, что посредником на переговорах между Израилем и Ираном может выступить президент РФ Владимир Путин. "Я открыт для этой возможности, и он к этому готов. Он звонил мне по этому поводу и мы долго говорили", – сказал Трамп.

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