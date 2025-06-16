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Мир

В Миннесоте сдался властям стрелок, убивший политика-демократа

США
Стрельба
время публикации: 16 июня 2025 г., 10:58 | последнее обновление: 16 июня 2025 г., 11:00

В Миннесоте сдался полиции 57-летний Вэнс Лютер Болтер, совершивший покушение на членов законодательного собрания штата от Демократической партии. Мелисса Хортман и ее муж Марк погибли, Джон Хоффман, и его супруга Иветт получили ранения.

Болтер, поиски которого продолжались двое суток, арестован. Ему предъявлены обвинения в двух убийствах и двух покушениях на убийство, а также в выдаче себя за сотрудника полиции. "Действия одного человека изменили наш штат", – заявил губернатор Миннесоты Тим Уолтц, бывший кандидат в вице-президенты США от Демократической партии.

Известно, что стрелок – религиозный активист, который занимался миссионерской работой. В списке будущих жертв, найденном в его автомобиле, – губернатор Уолтц, член Палаты представителей Ильхан Омар, сенатор Тина Смит, а также работники клиник, делающих аборты.

Мир
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В Миннесоте совершено покушение на двух политиков-демократов и их супругов