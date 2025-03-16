Пожар на дискотеке в Северной Македонии, не менее 50 погибших
время публикации: 16 марта 2025 г., 09:43 | последнее обновление: 16 марта 2025 г., 09:51
В результате пожара на дискотеке "Пулс" (Пульс) в городе Кочани в Северной Македонии, погибли не менее 50 человек, сообщает агентство MIA со ссылкой на официальные данные македонского МВД.
Десятки пострадавших доставлены в больницы
По данным местных властей, на дискотеке присутствовали около 1500 человек.
Информация о количестве погибших и пострадавших уточняется.
По всей видимости, пожар возник из-за использования пиротехнических средств во время концерта группы ДНК.