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Мир

Торнадо и ураганы в США, десятки погибших

Погибшие
США
Ураган
Торнадо
время публикации: 16 марта 2025 г., 12:24 | последнее обновление: 16 марта 2025 г., 12:32
Торнадо и ураганы в США, десятки погибших
AP Photo/Butch Dill

За последние сутки в США погибли не менее 34 человек в результате ураганного ветра и торнадо, передает ABC News.

В Алабаме, Миссури, Арканзасе, Миссисипи, Луизиане, Иллинойсе, Индиане и Теннесси были зафиксировано свыше 40 торнадо.

Агентство Associated Press передает, что не менее восьми человек стали жертвами ДТП во время песчаной бури в Канзасе, шесть человек погибли из-за погодных катаклизмов в Миссисипи, трое – в Арканзасе, трое – в Техасе.

Сообщается также о природных пожарах в Оклахоме, в результате которых пострадали около 300 домов.

Мир
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