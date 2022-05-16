Во многих областях Украины воздушная тревога, в Одесской области ранен ребенок

Жители Одесской области сообщают о взрывах. Во многих областях Украины звучат сигналы воздушной тревоги.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщает, что в результате ракетного удара по мосту через Днестровский лиман получил тяжелые ранения ребенок.

В Николаеве зафиксировано попадание ракеты в здание магазина, о пострадавших не сообщается.