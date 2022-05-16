Во многих областях Украины воздушная тревога, в Одесской области ранен ребенок
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Жители Одесской области сообщают о взрывах. Во многих областях Украины звучат сигналы воздушной тревоги.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщает, что в результате ракетного удара по мосту через Днестровский лиман получил тяжелые ранения ребенок.
В Николаеве зафиксировано попадание ракеты в здание магазина, о пострадавших не сообщается.
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