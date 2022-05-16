adv_07 m_ar_top_1
adv_08 ar_top_1
Иерусалим:
12 - 23°
Тель-Авив:
17 - 22°
Эйлат:
20 - 32°
Приложение
для Android
Все новости
adv_09 m_ar_top_2
adv_06 ar_top_2
В мире

Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 82-й день войны

время публикации: | последнее обновление:
блог версия для печати фото
Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 82-й день войны
Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины утром 16 мая опубликовал новые данные о потерях российской армии в ходе боевых действий на украинской территории (с 24 февраля). Идет 82-й день войны.

По версии генштаба ВСУ, потери российской армии таковы:
Личный состав (безвозвратные потери) – около 27700
самолеты – 200
вертолеты – 165
танки – 1228
бронетранспортеры/бронемашины – 2974
артиллерийские системы – 577
системы ПВО – 89
реактивные системы залпового огня – 195
крылатые ракеты – 97
автомобильная техника, включая бензовозы – 2101
БПЛА оперативно-тактического уровня – 427
катера/корабли – 13
спецтехника – 42

adv_10 incontent_1

Наибольшие потери за последние сутки российская армия понесла в боях на Бахмутском и Запорожском направлениях, сообщает генштаб ВСУ.

adv_11 m_ar_1

Минобороны РФ 25 марта (второй раз с начала войны 24.02.2022) опубликовало свою версию данных о потерях, сообщив, что в ходе "специальной операции" на территории Украины погиб 1351 военнослужащий, 3825 получили ранения. По оценкам международных экспертов, это уже тогда были данные двух-трехнедельной давности. С тех пор подобные отчеты российской стороной не публиковались.

15 апреля президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CNN заявил, что потери украинских войск в войне с Россией оцениваются украинским официальными лицами в 2500-3000 погибших. Зеленский сказал, что около 10000 украинских солдат ранены, многие из них в тяжелом состоянии, трудно оценить, сколько из них умрут от полученных ранений. Более поздних сведений о своих потерях украинская сторона не публиковала.

adv_12 incontent_2

По данным ООН, с 24 февраля погибли около 4000 мирных жителей Украины (в их числе около 200 детей). Украинские власти заявляют, что погибли или были ранены десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, 10000-25000 и более), в том числе 229 детей.

adv_13 m_ar_2

Власти России утверждают, что украинская сторона распространяет ложную информацию о потерях российских войск. Международные наблюдатели говорят о том, что сведения о многотысячных потерях личного состава армии РФ в Украине, по всей видимости, в целом верны, но неточны. При этом западные эксперты подвергают сомнению точность данных о потерях российской армии, представляемых ВСУ Украины, и не доверяют сведениям о потерях украинской армии, публикуемым минобороны РФ.

adv_14 m_end_ar_wwh
Ссылки по теме
adv_15 ar_middle_wwh
adv_16 ar_middle_yandex
adv_17 ar_right_wwh
adv_18 ar_right_1

ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

11:09 ЦАХАЛ: во время учений в Хайфе будут слышны взрывы
10:59 Минобороны РФ опубликовало отчет о ходе "спецоперации" в Украине, идет 82-й день войны
10:52 Эпидемия коронавируса в Израиле: более 15 тысяч зараженных, менее 100 в тяжелом состоянии
10:41 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 82-й день войны
10:29 Верховный суд: разночтения в акциях "1+1" и "Второй товар за полцены" должны трактоваться в пользу потребителя
10:05 В Тель-Авиве звучат учебные сирены
10:05 В Харьковской области ВСУ оттеснили российские войска и вышли к государственной границе
09:36 Россия национализирует активы Renault и возобновляет выпуск "Москвичей"
09:17 Во многих областях Украины воздушная тревога, в Одесской области ранен ребенок
08:32 Генпрокуратура Украины: в результате военной агрессии РФ погибли не менее 229 детей
adv_19 ar_right_2
adv_20 ar_right_3
adv_21 ar_right_4
adv_22 ar_right_5