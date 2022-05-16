В Харьковской области ВСУ оттеснили российские войска и вышли к государственной границе
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В Харьковской области одно из подразделений территориальной обороны ВСУ оттеснило российские войска и вышло к государственной границе Украины.
Об этом в ночь на 16 мая сообщило министерство обороны Украины.
На видео украинские военные стоят на фоне восстановленного пограничного знака.
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// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 14 Мая 2022
Местные власти сообщают, что российские войска покидают окрестности Харькова
Местные власти сообщают, что российские войска покидают окрестности Харькова
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