В Харьковской области ВСУ оттеснили российские войска и вышли к государственной границе

В Харьковской области одно из подразделений территориальной обороны ВСУ оттеснило российские войска и вышло к государственной границе Украины.

Об этом в ночь на 16 мая сообщило министерство обороны Украины.

На видео украинские военные стоят на фоне восстановленного пограничного знака.