В США отстранен от должности президент университета, поддержавший бойкот Израиля

Президент Государственного университета Сономы в штате Калифорния Майк Ли был отстранен от своих обязанностей после того, как согласился на требования антиизраильских манифестантов, включавшие в себя академический бойкот еврейского государства.

Канцлер университета Милдред Гарсия выступил с заявлением, в котором отмечается, что Ли не обладал необходимыми полномочиями для заключения соглашения. "Из-за отсутствия субординации и последствий, которые он навлек на университет, Ли отстранен от должности", – говорится в нем.

Президент университета согласился не только на академический бойкот, но и на создание специального консультационного совета, в который включат представителей антисемитского общественного движения Students for Justice in Palestine, играющего ключевую роль в антиизраильских манифестациях.

Действия представителя администрации вызвали возмущение еврейских общин США. "Президент университета поддержал BDS, движение, выступающее за уничтожение Израиля, дома семи миллионов евреев. Другие университеты Калифорнии делают то же самое, но деликатней. Маски сорваны", – заявил сопредседатель форума еврейских законодателей Калифорнии Скотт Уинер.