Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Китай

Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Пекин. Это его первая зарубежная поездка после пятой президентской инаугурации. Председатель КНР Си Цзиньпин встретил гостя на площади Тяньаньмэнь у Дома народных собраний. Встреча сопровождалась орудийным салютом.

Первый визит после инаугурации имеет важное симоволическое значение, определяя приоритет внешней политики. Россия и Китай – главные внешнеполитические противники США, взявшие курс на территориальную экспансию. Напомним, что накануне вторжения в Украину российский лидер также посетил КНР. Путин заявлял о безграничном партнерстве с Китаем.

В преддверии визита Путин дал интервью агентству "Синьхуа". Он объяснил свое решение посетить Китай беспрецедентно высоким уровнем стратегического партнерства между странами. При этом Путин заявил, что путь, который прошли две страны за 75 лет, был временами непростым.

"Важно, что современные российско-китайские связи независимы от идеологии и политической конъюнктуры. Их многоплановое развитие – осознанный стратегический выбор, базирующийся на широком совпадении коренных национальных интересов, глубоком взаимном доверии, мощной общественной поддержке и искренней дружбе народов двух стран", – сказал российский лидер.

Путин отметил, что за последние пять лет был товарооборот удвоился со 111 миллиардов долларов в 2019 году до 227,8 миллиардов в 2023 году. Он добавил, что более 90% расчетов производится в национальных валютах. Он также положительно оценил китайские инициативы по урегулированию конфликта в Украине.