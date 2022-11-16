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    В мире

    МИД Польши: на польской территории упала ракета российского производства

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    МИД Польши: на польской территории упала ракета российского производства
    AP Photo/Michal Dyjuk

    МИД Польши опубликовал заявление, в котором подтверждено, что накануне на польской территории упала ракета российского производства, в результате которой погибли двое польских граждан. Тип ракеты при этом не называется.

    "15 ноября 2022 года вооруженными силами Российской Федерации был осуществлен очередной продолжительный массированный обстрел всей территории Украины и ее объектов критической инфраструктуры. В 15:40 в селе Пшеводов Хрубешувского повята Люблинского воеводства упала ракета российского производства, в результате которой погибли двое граждан Республики Польша. В связи с этим событием министр иностранных дел Збигнев Рау вызвал посла Российской Федерации в МИД и потребовал немедленных подробных объяснений", – сказано в официальном заявлении МИД Польши.

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    Отметим, что тот факт, что на территории Польши упала ракета российского производства, еще не указывает однозначно на то, что ракета была запущена армией РФ.

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    Ранее польское "Радио ZET" сообщало, что "две шальные ракеты упали в местности Пшеводов в Люблинском воеводстве на границе с Украиной", попали в зерносушилки и убили двух человек.

    После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание Комитета правительства по безопасности и обороне.

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    Американский телеканал CNN передает, что самолет NATO отследил ракету, которая упала на территорию Польши, данные переданы польским властям и руководству альянса. Кем был осуществлен запуск, в этом сообщении не говорится.

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    Накануне пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер сообщил журналистам, что власти продолжают изучать ситуацию и проверяют возможность задействовать 4-й пункт Североатлантического договора, в котором говорится, что страны NATO "буду всегда консультироваться друг с другом в случае, если, по мнению какой-либо из них, окажутся под угрозой ее территориальная целостность, политическая независимость или безопасность". По словам Мюллера, на данном этапе не обсуждается 5-й пункт договора, в котором говорится о коллективной обороне.

    В то же время официальный представитель правительства Польши сообщил о повышении уровня готовности боевых частей и силовых структур.

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    "Радиостанция Люблин" также сообщила со ссылкой на главу Бюро международной политики при канцелярии президента Польши Якуба Кумоха, что президент Анджей Дуда провел телефонную консультацию с генеральным секретарем NATO Йенсом Столтенбергом.

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    СМИ сообщают, что президент США Джо Байден намерен обсудить Дудой и Столтенбергом сложившуюся ситуацию.

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