МИД Польши: на польской территории упала ракета российского производства
МИД Польши опубликовал заявление, в котором подтверждено, что накануне на польской территории упала ракета российского производства, в результате которой погибли двое польских граждан. Тип ракеты при этом не называется.
"15 ноября 2022 года вооруженными силами Российской Федерации был осуществлен очередной продолжительный массированный обстрел всей территории Украины и ее объектов критической инфраструктуры. В 15:40 в селе Пшеводов Хрубешувского повята Люблинского воеводства упала ракета российского производства, в результате которой погибли двое граждан Республики Польша. В связи с этим событием министр иностранных дел Збигнев Рау вызвал посла Российской Федерации в МИД и потребовал немедленных подробных объяснений", – сказано в официальном заявлении МИД Польши.
Отметим, что тот факт, что на территории Польши упала ракета российского производства, еще не указывает однозначно на то, что ракета была запущена армией РФ.
Ранее польское "Радио ZET" сообщало, что "две шальные ракеты упали в местности Пшеводов в Люблинском воеводстве на границе с Украиной", попали в зерносушилки и убили двух человек.
После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание Комитета правительства по безопасности и обороне.
Американский телеканал CNN передает, что самолет NATO отследил ракету, которая упала на территорию Польши, данные переданы польским властям и руководству альянса. Кем был осуществлен запуск, в этом сообщении не говорится.
Накануне пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер сообщил журналистам, что власти продолжают изучать ситуацию и проверяют возможность задействовать 4-й пункт Североатлантического договора, в котором говорится, что страны NATO "буду всегда консультироваться друг с другом в случае, если, по мнению какой-либо из них, окажутся под угрозой ее территориальная целостность, политическая независимость или безопасность". По словам Мюллера, на данном этапе не обсуждается 5-й пункт договора, в котором говорится о коллективной обороне.
В то же время официальный представитель правительства Польши сообщил о повышении уровня готовности боевых частей и силовых структур.
"Радиостанция Люблин" также сообщила со ссылкой на главу Бюро международной политики при канцелярии президента Польши Якуба Кумоха, что президент Анджей Дуда провел телефонную консультацию с генеральным секретарем NATO Йенсом Столтенбергом.
СМИ сообщают, что президент США Джо Байден намерен обсудить Дудой и Столтенбергом сложившуюся ситуацию.