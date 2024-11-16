Бывший студент устроил резню на кампусе одного из университетов Китая
время публикации: 16 ноября 2024 г., 19:34 | последнее обновление: 16 ноября 2024 г., 19:52
В результате нападения на кампус университета в городе Исин на востоке Китая погибли восемь человек, 17 получили ранения, сообщает CNN со ссылкой на заявление местной полиции.
Преступник, с ножом напавший на студентов и преподавателей, бывший студент, не сдавший экзамен и не получивший диплом. Он был задержан.
Других подробностей полиция не сообщила.
Это не первое нападение с ножом в Китае за последние месяцы.