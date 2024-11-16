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В пригороде Парижа злоумышленник захватил в заложники сотрудников ресторана

Франция
время публикации: 16 ноября 2024 г., 17:47 | последнее обновление: 16 ноября 2024 г., 18:19
В пригороде Парижа злоумышленник захватил в заложники сотрудников ресторана
AP Photo/Pavel Golovkin

В пригороде Парижа Исси-Ле-Мулино сын владельца ресторана L'Olivier захватил в заложники несколько сотрудников заведения, сообщает BFM TV. Мужчина, вооруженный ножом, забаррикадировался в здании, угрожая совершить самоубийство.

Посетителей в ресторане в момент захвата не было. На место прибыли полицейские. Спустя три часа заложников удалось освободить, а злоумышленника арестовать. По предварительным данным, он страдает наркозависимостью

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