Жертвами взрыва бензовоза в Нигерии стали более 140 человек

По уточненным данным, более 140 человек погибли в результате взрыва бензовоза в штате Джигава, на севере Нигерии, передает агентство France-Presse.

Судя по опубликованной информации, поздно вечером 15 октября по неустановленной причине рядом с одним из населенных пунктов в штате Джигава перевернулся бензовоз. Местные жители бросились "собирать" бесплатное топливо, которое вытекало из корпуса бензовоза. Полиция пыталась остановить людей, но безуспешно. Взрыв в такой ситуации был практически неминуем.

В сентябре при столкновении автоцистерны с грузовым автомобилем, перевозившим людей и скот, в Нигерии погибли 59 человек. Как и в нынешнем случае, многие из них обгорели настолько, что установить их личность не представлялось возможным.