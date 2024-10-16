Взрыв автоцистерны в Нигерии, почти 100 погибших

По меньшей мере 94 человека погибли и более 50 пострадали при взрыве автоцистерны на севере Нигерии. По неустановленной причине автомобиль потерял управление и перевернулся.

Место ДТП было оцеплено полицией, однако ее сотрудники не смогли остановить толпу желающих поживиться бесплатным топливом, вытекавшим из пробитого корпуса. Взрыв в такой ситуации был практически неминуем.

В сентябре при столкновении автоцистерны с грузовым автомобилем, перевозившим людей и скот, в Нигерии погибли 59 человек. Как и в нынешнем случае, многие из них обгорели настолько, что установить их личность не представлялось возможным.