Взрыв автоцистерны в Нигерии, почти 100 погибших
время публикации: 16 октября 2024 г., 14:49 | последнее обновление: 16 октября 2024 г., 14:49
По меньшей мере 94 человека погибли и более 50 пострадали при взрыве автоцистерны на севере Нигерии. По неустановленной причине автомобиль потерял управление и перевернулся.
Место ДТП было оцеплено полицией, однако ее сотрудники не смогли остановить толпу желающих поживиться бесплатным топливом, вытекавшим из пробитого корпуса. Взрыв в такой ситуации был практически неминуем.
В сентябре при столкновении автоцистерны с грузовым автомобилем, перевозившим людей и скот, в Нигерии погибли 59 человек. Как и в нынешнем случае, многие из них обгорели настолько, что установить их личность не представлялось возможным.
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