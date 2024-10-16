x
16 октября 2024
|
последняя новость: 09:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 октября 2024
|
16 октября 2024
|
последняя новость: 09:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

США и Канада объявили пропалестинскую группу "Самидун" террористической организацией

время публикации: 16 октября 2024 г., 09:52 | последнее обновление: 16 октября 2024 г., 09:57
США и Канада объявили пропалестинскую группу "Самидун" террористической организацией
AP Photo/Susan Walsh

Власти США и Канады признали террористической организацией пропалестинскую группу "Самидун", связанную с "Народным фронтом освобождения Палестины". В список террористов внесен и один из ее руководителей Халид Баракат – гражданин Канады.

"Самидун" называет себя благотворительной организацией, действующей во благо палестинских заключенных. Однако, на самом деле, средства, собранные в Северной Америке и на Европейском континенте, используются для финансирования террористической деятельности НФОП.

В Израиле международная сеть поддержки террористов, отбывающих наказание в израильских тюрьмах, была объявлена террористической организацией еще в 2021 году. В 2023 году "Самидун" был объявлен вне закона в Германии.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац приветствовал решение США и Канады. Он напомнил о кровавой истории НФОП – угонах самолетов в 70-е годы прошлого века, убийствах министра туризма Рехавама Зееви и 17-летней Рины Шнерб, о том, что "Самидун" поддержал нападение ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года.

"НФОП продолжает действовать и пропагандировать терроризм через "Самидун" в разных странах мира. Действия США и Канады после запрета этой организации Германией являются важным шагом в борьбе с терроризмом. Даже невинно выглядящие НПО могут на самом деле быть прикрытием для убийственной идеологии и финансирования террора. Терроризму не должно быть места ни в одном обществе", – сообщил Кац.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 02 ноября 2023

Германия объявила вне закона ХАМАС и пропалестинское объединение "Самидун"