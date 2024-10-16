США и Канада объявили пропалестинскую группу "Самидун" террористической организацией

Власти США и Канады признали террористической организацией пропалестинскую группу "Самидун", связанную с "Народным фронтом освобождения Палестины". В список террористов внесен и один из ее руководителей Халид Баракат – гражданин Канады.

"Самидун" называет себя благотворительной организацией, действующей во благо палестинских заключенных. Однако, на самом деле, средства, собранные в Северной Америке и на Европейском континенте, используются для финансирования террористической деятельности НФОП.

В Израиле международная сеть поддержки террористов, отбывающих наказание в израильских тюрьмах, была объявлена террористической организацией еще в 2021 году. В 2023 году "Самидун" был объявлен вне закона в Германии.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац приветствовал решение США и Канады. Он напомнил о кровавой истории НФОП – угонах самолетов в 70-е годы прошлого века, убийствах министра туризма Рехавама Зееви и 17-летней Рины Шнерб, о том, что "Самидун" поддержал нападение ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года.

"НФОП продолжает действовать и пропагандировать терроризм через "Самидун" в разных странах мира. Действия США и Канады после запрета этой организации Германией являются важным шагом в борьбе с терроризмом. Даже невинно выглядящие НПО могут на самом деле быть прикрытием для убийственной идеологии и финансирования террора. Терроризму не должно быть места ни в одном обществе", – сообщил Кац.