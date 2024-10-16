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Российско-украинская война: антисемитские провокации Кремля. Видеокомментарий Михаила Шейтельмана

время публикации: 16 октября 2024 г., 08:25 | последнее обновление: 16 октября 2024 г., 08:30
Российско-украинская война: антисемитские провокации Кремля. Видеокомментарий Михаила Шейтельмана
Фото NEWSru.co.il

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии Михаила Шейтельмана – о событиях, связанных с войной в Украине.

В этом выпуске обсуждаем последние события на фронте – уличные бои в Торецке и Харьковской области, удары по тылам обоих сторон. Говорим о том, как девушки из Уганды собирают в России иранские "шахеды". А также о том, что известно о появлении северокорейцев на стороне российских военных.

Говорим про антисемитскую провокацию со стороны России и реакцию жителей Умани на приезд паломников.

Михаил Шейтельман – политтехнолог и писатель. Его называют тайным героем нескольких революций XXI века. Автор бестселлеров "Не такой, как Тиньков", документальной антиутопии "Эффект летучей мыши" и других произведений. Проживает в Киеве и освещает российско-украинский конфликт, в том числе для канала "Непечатное".

Смотрите и слушайте видеокомментарии Михаила Шейтельмана на канале "Непечатное. Говорим о главном".

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