Генштаб ВСУ: сбит 51 российский "шахед". Минобороны РФ: перехвачены три украинских БПЛА

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 16 октября 2024 года украинские ПВО перехватили 51 из 136 БПЛА-камикадзе типа "Shahed-136/131" ("Герань-2/1"), запущенных российскими военными. Еще 60 "шахедов" были локационно потеряны в регионах Украины. Более 20 БПЛА находятся в воздушном пространстве Украины.

Перехваты воздушных целей осуществлялись в Сумской, Черкасской, Кировоградской, Тернопольской, Херсонской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской, Николаевской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Черновицкой областях.

Были зафиксированы пуски российскими военными одной зенитной ракеты С-300/400 и одной управляемой авиационной ракетыХ-59. Судя по всему, эти ракеты перехвачены не были.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что ночью 16 октября над территорией России были сбиты или перехвачены три украинских БПЛА самолетного типа – в Белгородской и Воронежской областях.