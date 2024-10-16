Шаман решил запатентовать бренд "Я русский", это позволит ему производить спиртное и секс-игрушки

Российский певец Ярослав Дронов, более известный под именем Шаман и ставший лицом "русского мира", подал в Федеральную службу по интеллектуальной собственности две заявки на регистрацию бренда "Я русский". Первая из них касается производства брендовых алкогольных напитков, вторая – более широкого ассортимента товаров.

"Можно будет производить и продавать ароматизаторы воздуха, гели для волос, шампуни, пену для ванн, мыло, зубные порошки, ладан, пемзу, помаду, блестки для ногтей, секс-игрушки, секс-куклы и приборы для сексуальной активности, а также различное научное и музыкальное оборудование, ювелирные украшения, продукты питания, включая сладости, а также заниматься огородничеством. Кроме того, под этим брендом можно будет организовывать шоу-программы, проводить концерты, записывать и транслировать музыку и видео", – сообщает агентство "Москва".

32-летний певец Ярослав Дронов, псевдоним которого Шаман, получил широкую известность в России после ее нападения на Украину. В его репертуаре шовинистические песни "Встанем", "Я русский" и другие.

За несколько недель до смерти лидер российской оппозиции Алексей Навальный сообщил в социальной сети Facebook, что ежедневно после подъема в пять часов утра ему приходится слушать песню "Я русский", которую включают сразу за гимном России.