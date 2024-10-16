Зеленский представил в Раде план победы над Россией

Президент Украины Владимир Зеленский представил на заседании Верховной Рады план победы в войне с Россией. В нем пять пунктов, первый из которых предусматривает немедленное приглашение Украины в NATO. Это продемонстрирует решимость партнеров интегрировать страну в механизмы коллективной безопасности.

Второй пункт – укрепление обороны: недопущение создания буферных зон на украинской территории, развитие оборонной промышленности, снятие ограничений на использование западных вооружений для ударов по российской территории, доступ к разведывательным данным партнеров.

Третий пункт говорит о сдерживании. Как отмечает канал "Украина-24", речь идет о размещении комплексного неядерного сдерживающего пакета, который защитит от российской агрессии и сузит ее возможности.

Четвертый пункт – экономический. Он предусматривает продолжение давления на Россию при помощи санкций, ограничение экспорта российских энергоносителей и цен на нефть. Зеленский отметил, что у второго, третьего и четвертого пункта есть секретные приложения, уже представленные партнерам.

Пятый пункт касается послевоенной архитектуры европейской безопасности. Украинская армия, обладающая опытом военных действий и хорошо оснащенная, должна стать гарантом безопасности в Европе и сможет заменить часть контингента США.