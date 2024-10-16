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Прага борется с ночными дебошами: организованные туры с походами по пивным будут запрещены

время публикации: 16 октября 2024 г., 12:20 | последнее обновление: 16 октября 2024 г., 12:37
Прага борется с ночными дебошами: организованные туры с походами по пивным будут запрещены
AP Photo/Petr David Josek

Власти Праги, страдающей от чрезмерного наплыва туристов, решили принять меры, призванные ограничить их количество. В первую очередь предлагается избавиться от самого шумного сегмента – тех, кто прибывает в чешскую столицу для того, чтобы напиться во время похода по пабам и пивным.

"Мы хотим снизить число тех, кто прибывает на короткий срок напиваться, и увеличить число более культурных и состоятельных туристов", – заявил телеканалу CNN заместитель мэра Праги Иржи Поспишил. Запрет будет действовать с 22:00 до 6:00

Запрет коснется только организованных туров, прибывающих в город специально для того, чтобы совершить тур по барам и пивным. Дешевизна и качество чешского пива, равно как и расцвет бюджетных авиакомпаний делают этот вид досуга крайне популярным.

Больше всего от ночных дебошей страдают жители исторического центра города, который объявлен объектом всемирного наследия UNESCO. Особенное их возмущение вызывают туристы, приезжающие в Прагу, чтобы устроить мальчишник или девишник. За ограничение походов по пабам выступает и ассоциация туризма.

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