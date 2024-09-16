В Челябинске школьник напал с молотком на учеников и учителей, есть пострадавшие

В челябинской школе №68 13-летний подросток, которому удалось пронести в школу молоток, напал на других учеников и педагогов, а затем попытался покончить с собой. Нападавший задержан. Начато расследование.

Пострадали четыре человека: три ученика и 57-летняя учительница, попытавшаяся защитить школьников. У двух мальчиков травмы головы и сломаны пальцы, их состояние оценивается как тяжелое. Пострадавшая девочка находится в коме, у нее перелом черепа.

Челябинский сайт 74.ru цитирует информированный источник, по словам которого, подросток относился к субкультуре "Колумбайн", которая выступает за вооруженные нападения в школах. Известно, что он почти не общался со сверстниками и наблюдался у школьного психолога.