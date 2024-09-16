Зеленский: Путин боится российского общества больше, чем давления из-за рубежа

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN рассказал о предстоящей встрече с президентом США Джо Байденом в конце сентября. Зеленский намерен представить план, который должен привести к победе в войне с Россией.

План касается обеспечения безопасности Украины, ее места на международной арене, обеспечения ей военной поддержки. Часть плана – предоставление Украине права использовать против России дальнобойные вооружения – этого разрешения по-прежнему нет.

Зеленский рассказал, что российскими ударами уничтожено порядка 80% украинской энергетической инфраструктуры. Он заявил, что наступление в Курской области было оправданным, поскольку отвлекло часть сил противника с Донецкого направления.

Президент, которого цитирует "Радио Свобода", высказал уверенность, что, если западные страны не будут сохранять единство, деятели, подобные Владимиру Путину, смогут поделить между собой весь мир.

Украинский лидер выразил убежденность, что Путин боится российского общества больше, чем иностранного давления. По его словам, если народ российский народ почувствует цену войны, лишившись комфортной жизни, он начнет давить на Путина, и это приведет Россию за стол переговоров.