Взрыв у ночного клуба в Кельне, полиция перекрыла центр города

Утром в понедельник, 16 сентября, возле входа в ночной клуб в центре Кельна произошел взрыв. Крупные силы полиции оцепили районе Гогенцоллернринг, одной из основных транспортных артерий Кельна.

Согласно сообщениям, в здании, у входа в который произошел взрыв, обрушились потолочные перекрытия и были выбиты стекла. Причины взрыва на данный момент устанавливаются.

Один человек был доставлен в больницу с легкими травмами.