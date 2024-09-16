Взрыв у ночного клуба в Кельне, полиция перекрыла центр города
время публикации: 16 сентября 2024 г., 09:56 | последнее обновление: 16 сентября 2024 г., 09:56
Утром в понедельник, 16 сентября, возле входа в ночной клуб в центре Кельна произошел взрыв. Крупные силы полиции оцепили районе Гогенцоллернринг, одной из основных транспортных артерий Кельна.
Согласно сообщениям, в здании, у входа в который произошел взрыв, обрушились потолочные перекрытия и были выбиты стекла. Причины взрыва на данный момент устанавливаются.
Один человек был доставлен в больницу с легкими травмами.