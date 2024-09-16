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Мир

Взрыв у ночного клуба в Кельне, полиция перекрыла центр города

время публикации: 16 сентября 2024 г., 09:56 | последнее обновление: 16 сентября 2024 г., 09:56
Взрыв в центре Кельна. Проводится полицейская операция
AP Photo/Matthias Schrader

Утром в понедельник, 16 сентября, возле входа в ночной клуб в центре Кельна произошел взрыв. Крупные силы полиции оцепили районе Гогенцоллернринг, одной из основных транспортных артерий Кельна.

Согласно сообщениям, в здании, у входа в который произошел взрыв, обрушились потолочные перекрытия и были выбиты стекла. Причины взрыва на данный момент устанавливаются.

Один человек был доставлен в больницу с легкими травмами.

Мир
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