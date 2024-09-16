Трамп прокомментировал очередную попытку покушения: "Это был интересный день"

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп опубликовал заявление в связи с очередной попыткой покушения на него.

"Я хотел бы поблагодарить всех за вашу заботу и добрые пожелания – это был несомненно интересный день! Самое главное, я хочу поблагодарить Секретную службу США, шерифа Рика Брэдшоу и храбрых и преданных патриотов из его офиса, а также все правоохранительные органы за невероятную работу, проделанную сегодня в Trump International, чтобы обеспечить мою безопасность, как 45-го президента Соединенных Штатов и кандидата от республиканцев на предстоящих президентских выборах", – сказано в сообщении Трампа. Завершается публикация следующим текстом крупным шрифтом: "Работа была проделана совершенно выдающаяся. Я очень горжусь тем, что я американец!"

Ранее было опубликовано имя мужчины, подозреваемого в очередной попытке покушения на экс-президента и кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в гольф-клубе в Уэст-Палм-Бич во Флориде. Как сообщалось ранее, подозреваемый задержан. Это 58-летний Райан Уэсли Раут. По данным следствия, он был вооружен штурмовой винтовкой "типа AR" с оптическим прицелом (возможно, AR-15) и 15 сентября находился возле гольф-клуба во Флориде, где Трамп играл в гольф, передает NBC News. Подозреваемый, у которого также были камера GoPro и два небольших черных рюкзака, успел просунуть ствол винтовки сквозь сетчатое ограждение гольф-клуба, когда его заметили сотрудники секретной службы и открыли по нему огонь. Вскоре подозреваемого, скрывшегося на черном автомобиле Nissan, задержали.

Отметим, что на пресс-конференции правоохранительных органов имя подозреваемого не называлось. Но редакция NBC News опубликовало его со ссылкой на "три высокопоставленных источника" и проиллюстрировала публикацию фотографией из Facebook подозреваемого.

В публикации NBC News говорится, что Райан Раут ездил в Украину, чтобы помочь украинцам в войне против России. В 2023 году в интервью Semafor он выражал разочарование по поводу того, что власти Украины осторожны с привлечением иностранных бойцов. В июне 2022 года он говорил в интервью Newsweek Romania, что занимается вербовкой людей для военных действий в Украине.

В настоящее время ФБР расследует попытку покушения на Дональда Трампа 15 сентября 2024 года.

Несколько выстрелов прозвучали рядом с гольф-клубом Trump International Golf Course около 14:00 по местному времени. Дональд Трамп, игравший в это время в клубе, был эвакуирован Секретной службой. Согласно сообщениям в СМИ, секретные агенты стреляли в вооруженного мужчину. Подозреваемому удалось сесть в машину и скрыться, позднее он был задержан на трассе I-95. Рядом с гольф-клубом обнаружено оружие.

Президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис проинформированы об инциденте с "безопасностью Трампа". "Они с облегчением узнали, что с ним все в порядке", – говорится в сообщении Белого дома.

В рассылке своим сторонникам Трамп написал: "Я в безопасности и невредим. Никто не пострадал. Благодарен за вашу поддержку".

Если следствие подтвердит, что целью преступника был Трамп, то это будет вторая попытка покушения на экс-президента и кандидата в президенты США от Республиканской партии. Первый инцидент произошел 13 июня во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания. Политик был ранен в ухо. Покушавшийся, Томас Мэтью Крукс, был убит. Следствие пришло к выводу, что он действовал в одиночку. Сотрудники ФБР не смогли установить мотивы действий 20-летнего злоумышленника, которому, прежде, чем он был застрелен, удалось ранить Трампа и убить еще одного человека. Следователи говорят о мешанине идеологий.