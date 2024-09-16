Путин в третий раз с начала войны с Украиной увеличивает численность армии

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности российских вооруженных сил до 2399130 человек, полтора миллиона из которых – военнослужащие. Это на 180000 военнослужащих больше, чем сейчас.

Как отмечает "Медуза", это третье увеличение численности вооруженных сил с начала вторжения в Украину в 2022 году. Предыдущие указы издавались в августе 2022 года и в декабре 2023 года. До вторжения штатная численность армии составляла 1013628 военнослужащих.

Указ вступает в силу 1 декабря 2024 года. Правительству РФ поручено предусмотреть выделение министерству обороны России бюджетных ассигнований из федерального бюджета, необходимых для его реализации. Из документа неясно, какие группы населения предлагается призвать.