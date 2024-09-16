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Трамп возложил ответственность за покушение на Байдена и Харрис: "Это внутренний враг"

время публикации: 16 сентября 2024 г., 21:14 | последнее обновление: 16 сентября 2024 г., 21:21
Трамп возложил ответственность за покушение на Байдена и Харрис: "Это внутренний враг"
AP Photo/Lynne Sladky

Бывший президент США Дональд Трамп, ведущий борьбу за возвращение в Белый дом, заявил, что причиной покушения на него стали заявления нынешнего президента Джо Байдена и кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис.

"Он поверил риторике Байдена и Харрис и действовал в соответствии с ней. В меня стреляли из-за их риторики. Я тот, кто спасет страну, а они те, кто ее разрушают – снаружи и изнутри", – заявил Трамп сайту телеканала Fox News.

"Они угроза демократии. Они называют себя лидерами, отстаивающими единство, но на самом деле они прямая противоположность. Это называется "внутренний враг". Это настоящая угроза", – добавил Трамп.

Байден, выступая в Филадельфии, дал высокую оценку деятельности Секретной службы, сотрудники которой обеспечили безопасность бывшего президента. "В Америке нет места политическому насилию. Американцы преодолевают разногласия путем голосования, а не пулями", – сказал президент.

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