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NEWSru.co.il :: В мире17 апреля 2022 г., 09:14

Генпрокуратура Украины: жертвами действий российских военных стали не менее 202 детей

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Генпрокуратура Украины: жертвами действий российских военных стали не менее 202 детей

Офис генпрокурора Украины сообщил, что (по состоянию на утро 17 апреля, 53-й день войны) в результате действий российской армии на территории Украины погибли, по меньшей мере, 202 несовершеннолетних, 361 ребенок получил ранения.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 117, Киевской – 106, Харьковской – 89, Черниговской – 54, Николаевской – 40, Херсонской – 38, Луганской – 36, Запорожской – 23, Киеве – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15", – сказано в сообщении генпрокуратуры Украины.

Из-за бомбардировок и обстрелов на территории Украины повреждено 1018 учебных заведений, 95 из них разрушены полностью. Самая тяжелая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Житомирской, Черниговской областях и городе Киев.


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