Иерусалим:
15 - 30°
Тель-Авив:
13 - 30°
Эйлат:
21 - 35°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире17 апреля 2022 г., 08:31

Украинская сторона опровергает заявления минобороны РФ о том, что Мариуполь взят российскими военными

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Украинская сторона опровергает заявления минобороны РФ о том, что Мариуполь взят российскими военными

Министерство обороны Украины опровергло заявления минобороны РФ о том, что российская армия взяла Мариуполь под свой полный контроль. Украинская сторона заявляет, что бойцы полка "Азов", 36-й бригады морской пехоты и других подразделений продолжают оказывать сопротивление.

Минобороны РФ вечером 16 апреля заявило, что вся городская территория Мариуполя "очищена от формирования "Азов", иностранных наёмников и украинских войск". При этом было сказано, что "остатки украинской группировки в настоящий момент полностью заблокированы на территории металлургического комбината "Азовсталь"".

В ночь на 17 апреля минобороны РФ объявило, что украинским военным в Мариуполе вновь предложено сдаться.


Наш источник среди украинских защитников Мариуполя подтверждает, что город практически полностью находится под контролем российских военных, кроме территории завода "Азовсталь". Сопротивление продолжается.

Переговоры о судьбе Мариуполя продолжаются. Наш источник подчеркивает, что предложение российской стороны неприемлемо, так как армия РФ предлагает сдаться, выходя без оружия через фильтрационные пункты.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В мире // 16 апреля 2022
Власти Мариуполя: российские военные планируют с 18 апреля полностью блокировать город
// NEWSru.co.il // В мире // 16 апреля 2022
Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 52-й день войны

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

09:14 Генпрокуратура Украины: жертвами действий российских военных стали не менее 202 детей
08:31 Украинская сторона опровергает заявления минобороны РФ о том, что Мариуполь взят российскими военными
06:55 Bloomberg: Абрамович посещал Киев для обсуждения переговоров. Представитель бизнесмена: "Его нет в Киеве"
20:14 Денисова: Россия планирует создать на территории Херсонской области "ХНР"
18:51 Районный суд Львова отправил Виктора Медведчука, "кума Путина", в СИЗО
17:45 В Лисичанске россияне обстреляли нефтезавод и фургоны с хлебом
16:17 Власти Мариуполя: российские военные планируют с 18 апреля полностью блокировать город
15:38 52-й день войны. Российские военные обстреливают Киев, Харьков и Львов
15:26 Украинский омбудсмен: необходима срочная эвакуация из Херсона 58 детей-сирот
14:52 Власти Харькова сообщают об очередном обстреле города российскими военными
Загрузка...