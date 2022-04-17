Украинская сторона опровергает заявления минобороны РФ о том, что Мариуполь взят российскими военными

Министерство обороны Украины опровергло заявления минобороны РФ о том, что российская армия взяла Мариуполь под свой полный контроль. Украинская сторона заявляет, что бойцы полка "Азов", 36-й бригады морской пехоты и других подразделений продолжают оказывать сопротивление.

Минобороны РФ вечером 16 апреля заявило, что вся городская территория Мариуполя "очищена от формирования "Азов", иностранных наёмников и украинских войск". При этом было сказано, что "остатки украинской группировки в настоящий момент полностью заблокированы на территории металлургического комбината "Азовсталь"".

В ночь на 17 апреля минобороны РФ объявило, что украинским военным в Мариуполе вновь предложено сдаться.

Наш источник среди украинских защитников Мариуполя подтверждает, что город практически полностью находится под контролем российских военных, кроме территории завода "Азовсталь". Сопротивление продолжается.

Переговоры о судьбе Мариуполя продолжаются. Наш источник подчеркивает, что предложение российской стороны неприемлемо, так как армия РФ предлагает сдаться, выходя без оружия через фильтрационные пункты.