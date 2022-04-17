Ким Чен Ын присутствовал на испытаниях ракет

В КНДР вечером 16 апреля был осуществлен запуск двух ракет, которые, согласно северокорейским СМИ, представляют собой новую систему тактических вооружений. Пролетев около 110 километров, ракеты упали в море к востоку от полуострова.

На испытаниях присутствовал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. На опубликованных кадрах он улыбался и хлопал. При этом утверждается, что новая система вооружений усилит фронтовую дальнюю артиллерию и тактические ядерные вооружения.

С начала 2022 года это уже 12-е ракетные испытания КНДР. США и их союзники полагают, что испытываются системы, способные нести ядерные боеголовки.