Иерусалим:
15 - 30°
Тель-Авив:
13 - 30°
Эйлат:
21 - 35°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире17 апреля 2022 г., 15:34

Ким Чен Ын присутствовал на испытаниях ракет

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Ким Чен Ын присутствовал на испытаниях ракет

В КНДР вечером 16 апреля был осуществлен запуск двух ракет, которые, согласно северокорейским СМИ, представляют собой новую систему тактических вооружений. Пролетев около 110 километров, ракеты упали в море к востоку от полуострова.

На испытаниях присутствовал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. На опубликованных кадрах он улыбался и хлопал. При этом утверждается, что новая система вооружений усилит фронтовую дальнюю артиллерию и тактические ядерные вооружения.

С начала 2022 года это уже 12-е ракетные испытания КНДР. США и их союзники полагают, что испытываются системы, способные нести ядерные боеголовки.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

15:34 Ким Чен Ын присутствовал на испытаниях ракет
15:12 Усилились обстрелы Северодонецка, власти призывают граждан эвакуироваться
13:38 В Харькове снесен памятник маршалу Жукову
12:23 Полиция: за неделю в Киевской области найдены тела более тысячи убитых мирных граждан
11:38 Сегодня в зоне боевых действий в Украине гуманитарных коридоров не будет
11:35 Старейшей горилле в мире исполнилось 65 лет
11:21 Минобороны РФ утверждает, что в ходе боевых действий против Украины было убито более тысячи "иностранных наемников"
10:32 Архиепископ Кентерберийский раскритиковал план высылки мигрантов в Руанду
10:01 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 53-й день войны
09:27 Защитник Мариуполя рассказал NEWSru.co.il, как российские военные используют гражданских в своих целях
Загрузка...