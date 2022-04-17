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NEWSru.co.il :: В мире17 апреля 2022 г., 15:12

Усилились обстрелы Северодонецка, власти призывают граждан эвакуироваться

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Усилились обстрелы Северодонецка, власти призывают граждан эвакуироваться

Председатель Северодонецкой районной государственной администрации Роман Власенко в эфире общенационального телемарафона заявил, что российские военные очень близко подошли к городу, обстрелы усиливаются, шансов на эвакуацию все меньше, передает агентство УНIАН.

В Северодонецке разрушено много частных жилых домов, повреждены многоэтажки и водопровод, нет газоснабжения.


По оценке Власенко, в городе осталось около 20% населения.

В свою очередь глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что в Северодонецке остаются около 20 тысяч жителей.

"В нашем областном центре новое кладбище, за 52 дня войны – более 400 могил. В городе до сих пор остаются около 20 тысяч человек, до 24 февраля было 130 тысяч. Уезжайте!" – написал Гайдай в телеграм-канале в воскресенье, 17 апреля.

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