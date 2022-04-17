В Швеции полицейские ранили трех участников протеста против угроз ультраправых сжечь Коран

В Швеции третий день проходят протесты против ультраправого движения, активисты которого публично сожгли Коран и обещали это сделать снова. В воскресенье, 17 апреля, беспорядки докатились до крупного промышленного центра Норрчепинг.

В Норрчепинг протест против антиисламистских сил сопровождался беспорядками, поджогами автомобилей. На сайте городской полиции говорится, что стражи правопорядка, которых манифестанты встретили градом камней, сделали несколько предупредительных выстрелов. Были ранены трое митингующих.

Беспорядки в Швеции были спровоцированы лидером ультраправого движения "Жесткая линия" Расмусом Палуданом.

Министр юстиции Морган Йоханссон назвал Палудана "дураком", единственной целью которого является разжигание ненависти. "Швеция - демократическая страна, а при демократии даже дураки имеют свободу слова", - сказал министр. Но при этом он добавил, что "те, кто нападают на полицейских – преступники", и попросил участников протестов "немедленно разойтись по домам".

Беспорядки начались 14 апреля в городе Линчепинг, где Расмус Палудан впервые объявили о намерении сжечь Коран, затем перебросились Норрчепинг, откуда - Эребр, и Мальме, и затем вновь вернулись в Норрчепинг.