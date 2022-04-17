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NEWSru.co.il :: В мире17 апреля 2022 г., 18:52

Посол Израиля вызван в МИД РФ. Москва обвинила Иерусалим в попытке отвлечь внимание от "израильской оккупации"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Посол Израиля вызван в МИД РФ. Москва обвинила Иерусалим в попытке отвлечь внимание от "израильской оккупации" Посол Израиля в России Алекс Бен-Цви

По информации 14-го телеканала, МИД России вызвал посла Израиля Алекса Бен-Цви для дачи разъяснений по поводу "антироссийских высказываний" израильских политиков.

По данным телеканала, чрезвычайный и полномочный посол Израиля в России Александр Бен Цви вызван на беседу в понедельник, 18 апреля.

Двумя днями ранее, 15 апреля, на сайте МИД РФ было опубликовано заявление, содержащее резкую критику в адрес министра иностранных дел Яира Лапида после его выступления на Генассамблее ООН о приостановлении членства России в Совете по правам человека.

"Плохо завуалирована попытка воспользоваться ситуацией вокруг Украины, чтобы отвлечь внимание международного сообщества от одного из самых застарелых неурегулированных конфликтов – палестино-израильского", - говорится на сайте МИД РФ.

"Как известно, в нарушение многочисленных решений Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН израильское правительство продолжает незаконную оккупацию и "ползучую аннексию" палестинских территорий, в результате которой свыше 2,5 млн палестинцев на Западном берегу р.Иордан сегодня проживают в отрезанных от внешнего мира разрозненных анклавах. Сектор Газа по сути стал "тюрьмой под открытым небом", двухмиллионное население которого в течение уже почти 14 лет вынуждено выживать в условиях введенной Израилем морской, воздушной и сухопутной блокады. Примечательно и то, что курс Израиля на сохранение самой длительной в послевоенной мировой истории оккупации проводится при молчаливом попустительстве ведущих западных стран и фактической поддержке США" , - говорится в документе.


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