Владимир Зеленский: Украина не пожертвует Донбассом ради прекращения войны
Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью телеканалу CNN, заявил, что его Украина не намерена отказываться от территорий на востоке страны ради прекращения войны с Россией.
Президент Украины заявил, что украинская армия будет сражаться на Донбассе с Россией, и эта битва может повлиять на весь ход войны.
Владимир Зеленский также сказал, что нельзя быть уверенными в том, что Россия не возобновит наступление на Киев, если ей удастся захватить Донбасс.
На вопрос журналиста, победит ли Украина в этой войне, Владимир Зеленский ответил: "Да, конечно, победит".
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// NEWSru.co.il // В мире // 16 апреля 2022
Зеленский в интервью CNN: потери армии Украины – 2500-3000 погибших, потери армии РФ – около 20000
Зеленский в интервью CNN: потери армии Украины – 2500-3000 погибших, потери армии РФ – около 20000