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NEWSru.co.il :: В мире17 апреля 2022 г., 17:52

Владимир Зеленский: Украина не пожертвует Донбассом ради прекращения войны

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Владимир Зеленский: Украина не пожертвует Донбассом ради прекращения войны

Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью телеканалу CNN, заявил, что его Украина не намерена отказываться от территорий на востоке страны ради прекращения войны с Россией.

Президент Украины заявил, что украинская армия будет сражаться на Донбассе с Россией, и эта битва может повлиять на весь ход войны.

Владимир Зеленский также сказал, что нельзя быть уверенными в том, что Россия не возобновит наступление на Киев, если ей удастся захватить Донбасс.


На вопрос журналиста, победит ли Украина в этой войне, Владимир Зеленский ответил: "Да, конечно, победит".

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Зеленский в интервью CNN: потери армии Украины – 2500-3000 погибших, потери армии РФ – около 20000

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