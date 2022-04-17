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NEWSru.co.il :: В мире17 апреля 2022 г., 13:38

В Харькове снесен памятник маршалу Жукову

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В Харькове снесен памятник маршалу Жукову

В Харькове бойцы спецподразделения KRAKEN, относящегося к полку "Азов", демонтировали памятник маршалу Советского Союза Георгию Жукову. Бюст военачальника был сброшен с постамента, а надпись – демонтирована.

"Жуков – чудовище, виновное в гибели 400000 украинцев, репрессиях, мародерстве, массовых расстрелах. Сейчас как никогда, эти злодеяния актуальны для российской армии. Путин хотел декоммунизации, он ее получил – его кумир отправился на свалку истории", - написал один из командиров подразделения Константин Немичев.

Отметим, что до российского вторжения в Украину харьковский мэр Игорь Терехов неоднократно высказывался против сноса бюста и переименования проспекта, названного в честь военачальника.


"Я хочу, чтобы все харьковчане знали, что в городе Харькове стоял, стоит и будет стоять памятник Георгию Жукову, проспект продолжит носить имя великого маршала победы", - заявил он в выступлении 9 мая 2021 года.

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