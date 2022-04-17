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NEWSru.co.il :: В мире17 апреля 2022 г., 12:23

Полиция: за неделю в Киевской области найдены тела более тысячи убитых мирных граждан

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Полиция: за неделю в Киевской области найдены тела более тысячи убитых мирных граждан

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов 17 апреля сообщил, что за неделю в освобожденных населенных пунктах Киевской области найдены тела более тысячи убитых гражданских лиц.

"За сутки было найдено 41 тело. На вчера было найдено и осмотрено всего 996 тел погибших, за неделю это уже будет более тысячи. Еще раз подчеркиваю, что это тела гражданских людей, которые убиты, подавляющее большинство убиты из стрелкового оружия. В настоящее время около 200 человек числятся пропавшими без вести, около 300 человек еще мы не опознали, то есть родственники не опознали в этих телах каких – то лиц", – приводит его слова агентство УНIАН.


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