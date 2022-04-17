Старейшей горилле в мире исполнилось 65 лет

В берлинском зоопарке отпраздновала 65-летие самая пожилая горилла в мире – Фату. Об этом сообщила администрация парка, опубликовав в социальных сетях фото именинницы с праздничным тортом, на котором ягодами было выложено число 65.

Обстоятельства, при которых примат попал в Берлин, нельзя назвать обычными. В 1959 году матрос отдал ее в качестве уплаты за долг в марсельской портовой таверне. Через какое-то время ее приобрел зоопарк Западного Берлина.

Она стала одной из немногих жильцов парка, рожденных на воле. В 2019 году, когда умерла рожденная в 1956 году горилла Труди, Фату была официально признана старейшей гориллой в мире.