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NEWSru.co.il :: В мире17 апреля 2022 г., 11:35

Старейшей горилле в мире исполнилось 65 лет

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Старейшей горилле в мире исполнилось 65 лет

В берлинском зоопарке отпраздновала 65-летие самая пожилая горилла в мире – Фату. Об этом сообщила администрация парка, опубликовав в социальных сетях фото именинницы с праздничным тортом, на котором ягодами было выложено число 65.

Обстоятельства, при которых примат попал в Берлин, нельзя назвать обычными. В 1959 году матрос отдал ее в качестве уплаты за долг в марсельской портовой таверне. Через какое-то время ее приобрел зоопарк Западного Берлина.

Она стала одной из немногих жильцов парка, рожденных на воле. В 2019 году, когда умерла рожденная в 1956 году горилла Труди, Фату была официально признана старейшей гориллой в мире.


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