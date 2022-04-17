Минобороны РФ утверждает, что в ходе боевых действий против Украины было убито более тысячи "иностранных наемников"

Официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге утром 17 апреля отрапортовал об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины.

"В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен завод по производству боеприпасов в районе населенного пункта Бровары Киевской области. Оперативно-тактической авиацией уничтожены 68 военных объектов Украины. Среди них: в районах Кривая Лука и Красноармейск два локатора подсвета и наведения С-300 и в районе Северодонецка один зенитный ракетный комплекс "Оса АКМ"; шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и горючего, а также 40 районов сосредоточения украинской военной техники и личного состава в населенных пунктах Кременная, Красный Лиман, Колодези, Торское, Ямполовка и Новоселовка. Армейской авиацией в течение ночи поражены четыре скопления живой силы и техники, а также колонна техники на марше. При этом уничтожены более 50 украинских военнослужащих, семь БМП и БТР и 14 бронеавтомобилей. Ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 814-ти объектам, в том числе: 17-ти пунктам управления, 111-ти огневым позициям артиллерии и 684-м опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы противника. Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенных пунктов Авдеевка, Байрак, Лозовая, Малая Камышеваха, Новопрокофьевка, Пологи, Чернобаевка, Широкое, Ясиноватая сбиты 10 украинских беспилотных летательных аппаратов", – заявляет представитель минобороны РФ.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 134 самолета, 470 беспилотных летательных аппаратов, 249 зенитных ракетных комплексов, 2290 танков и других боевых бронированных машин, 254 установки реактивных систем залпового огня, 992 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2166 единиц специальной военной автомобильной техники", – сказано в тексте официального заявления, зачитанного Конашенковым.

По оценкам многих военных экспертов, количество "уничтоженной" украинской военной техники, указываемое в отчетах минобороны РФ, уже по ряду параметров превышает реальный военный потенциал Украины на начало войны. В частности, судя по заявлениям Конашенкова, беспилотных самолетов "Байрактар ТБ-2" уничтожено больше, чем Турция поставила Украине. Это вызывает недоверие к отчетам российского оборонного ведомства, особенно на фоне продолжающегося сопротивления армии Украины.

Новых сведений о потерях российских военных минобороны РФ давно не публикует.

Далее в отчете минобороны РФ сказано: "В ходе наступательных действий по освобождению города Мариуполь, по обращению президента Турецкой Республики Р.Эрдогана 16 апреля в Приморском районе проведена спецоперация по освобождению заложников, удерживавшихся украинскими нацистами в турецкой мечети. В результате самоотверженных действий российской группы специального назначения, мечеть была деблокирована, уничтожено 29 боевиков, в том числе иностранные наёмники. Заложники, граждане одной из стран СНГ освобождены и выведены в безопасное место. Окруженной и полностью заблокированной в Мариуполе на территории металлургического комбината "Азовсталь" украинской группировке предложено добровольно сложить оружие и сдаться, чтобы спасти свои жизни. Однако киевский националистический режим, по данным радиоперехвата, запретил вести переговоры о сдаче в плен, приказав нацистам "Азова" на месте расстреливать любых желающих сложить оружие среди украинских военнослужащих и иностранных наёмников. Всего, по словам сдавшихся в плен украинских военнослужащих, на территории предприятия "Азовсталь" в составе украинской группировки сейчас окружены до 400 иностранных наёмников. Большинство из них являются гражданами европейских стран, а также Канады. Ранее мы уже сообщали, что радиопереговоры между боевиками в Мариуполе ведутся на шести иностранных языках. В случае дальнейшего оказания сопротивления все они будут уничтожены".

Цифры, приводимые министерством обороны РФ, не подтверждаются украинской стороной и независимыми источниками. Отметим, что минобороны РФ использует заведомо неверную терминологию при описании привлечения иностранных граждан к защите Украины, так как речь идет о добровольцах, а не о людях, призванных в вооруженные силы за деньги (наемниках).