Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Россия начала вывод своего миротворческого контингента из Нагорного Карабаха. "Это действительно так", – сказал он. Ранее о начале вывода войск сообщили азербайджанские СМИ.

Российские миротворцы находились в Нагорном Карабахе с осени 2020 года, согласно соглашению, достигнутому Арменией, Азербайджаном и Россией после окончания Второй Карабахской войны.

В сентябре 2023 года Азербайджан провел военную операцию против непризнанной Народно-Карабахской республики. Она привела к ликвидации НКР и массовому бегству армянского населения в Армению – Народный Карабах покинули около 120000 человек.

Армения квалифицировала это как этническую чистку. Премьер-министр Никол Пашинян обвинил миротворцев в том, что они не выполнили свою миссию по защите населения. Российская сторона заявила, что присутствие ее войск предотвратило массовую гибель людей.