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Россия начала вывод войск из Нагорного Карабаха

время публикации: 17 апреля 2024 г., 14:38 | последнее обновление: 17 апреля 2024 г., 14:41
Россия начала вывод войск из Нагорного Карабаха
Russian Defense Ministry Press Service via AP

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Россия начала вывод своего миротворческого контингента из Нагорного Карабаха. "Это действительно так", – сказал он. Ранее о начале вывода войск сообщили азербайджанские СМИ.

Российские миротворцы находились в Нагорном Карабахе с осени 2020 года, согласно соглашению, достигнутому Арменией, Азербайджаном и Россией после окончания Второй Карабахской войны.

В сентябре 2023 года Азербайджан провел военную операцию против непризнанной Народно-Карабахской республики. Она привела к ликвидации НКР и массовому бегству армянского населения в Армению – Народный Карабах покинули около 120000 человек.

Армения квалифицировала это как этническую чистку. Премьер-министр Никол Пашинян обвинил миротворцев в том, что они не выполнили свою миссию по защите населения. Российская сторона заявила, что присутствие ее войск предотвратило массовую гибель людей.

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