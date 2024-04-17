"100 самых влиятельных людей 2024 года" от Time: Навальная, мать заложника, фотожурналист из Газы

Журнал Time опубликовал список "100 самых влиятельных людей 2024 года". Особо выделены певица Дуа Липа, звезда американского футбола Патрик Махоумс, актриса Тараджи Хенсон и Юлия Навальная, ее Time называет лидером российской оппозиции.

Этим четверым посвящены обложки Time и подробные статьи.

Женщины лидируют в этом году не только по "числу обложек", но и в целом – по списку. Из 100 названных – 51 женщина. В их числе София Коппола, Кайли Миноуг, Келли Рипа, Рэйчел Гольдберг-Полин и многие другие.

Рэйчел Гольдберг-Полин – мать 23-летнего Гирша, гражданина США, который 7 октября 2023 года был похищен террористами ХАМАСа вместе с другими участниками фестиваля Nova в лесу Реим.

В "сотню Time" вошли такие политики, как руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, директор ЦРУ Уильям Бернс, премьер-министр Польши Дональд Туск, премьер-министр Катара Мухаммад бин Абдулрахман ат-Тани.

Самым молодым в списке оказался 25-летний фотожурналист из Газы, сотрудник UNRWA Мутаз Азаиза, самым старшим – 86-летний Джоэл Хабенер, профессор медицины в Гарвардской медицинской школе.

Примечательны не только имена тех, кто попал в ТОП-100, но и имена авторов статей об этих людях. Скажем, о президенте профсоюза UAW Шоне Фейне пишет президент США Джо Байден, о главном исполнительном директоре Nvidia Дженсене Хуанге пишет Марк Цукерберг, о кураторе американского художественного музея Тельме Голден пишет Мишель Обама и т.д.