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ГСЧС Украины: число жертв ракетного обстрела Чернигова возросло до 17

время публикации: 17 апреля 2024 г., 16:47 | последнее обновление: 17 апреля 2024 г., 17:49
ГСЧС Украины: число жертв ракетного обстрела Чернигова возросло до 16
AP Photo/Evgeniy Maloletka

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщает, что число погибших в результате российского ракетного удара в Чернигове выросло до 17 человек.

Сообщается также о 60 пострадавших, среди которых трое детей.

По предварительным данным, удар был нанесен тремя ракетами Р-500 из ОТРК "Искандер-М". Прямым попаданием полностью разрушен восьмиэтажный гостиничный комплекс, повреждены четыре многоэтажки, больница, высшее учебное заведение, десятки автомобилей.

Следственно-оперативные группы провели более 200 осмотров поврежденных квартир и построек. Работа продолжается.

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