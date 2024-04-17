ГСЧС Украины: число жертв ракетного обстрела Чернигова возросло до 17
время публикации: 17 апреля 2024 г., 16:47 | последнее обновление: 17 апреля 2024 г., 17:49
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщает, что число погибших в результате российского ракетного удара в Чернигове выросло до 17 человек.
Сообщается также о 60 пострадавших, среди которых трое детей.
По предварительным данным, удар был нанесен тремя ракетами Р-500 из ОТРК "Искандер-М". Прямым попаданием полностью разрушен восьмиэтажный гостиничный комплекс, повреждены четыре многоэтажки, больница, высшее учебное заведение, десятки автомобилей.
Следственно-оперативные группы провели более 200 осмотров поврежденных квартир и построек. Работа продолжается.