ГСЧС Украины: число жертв ракетного обстрела Чернигова возросло до 17

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщает, что число погибших в результате российского ракетного удара в Чернигове выросло до 17 человек.

Сообщается также о 60 пострадавших, среди которых трое детей.

По предварительным данным, удар был нанесен тремя ракетами Р-500 из ОТРК "Искандер-М". Прямым попаданием полностью разрушен восьмиэтажный гостиничный комплекс, повреждены четыре многоэтажки, больница, высшее учебное заведение, десятки автомобилей.

Следственно-оперативные группы провели более 200 осмотров поврежденных квартир и построек. Работа продолжается.