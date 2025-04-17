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Мир

Путин наградил Берла Лазара орденом Почета

Россия
Владимир Путин
Религия
время публикации: 17 апреля 2025 г., 20:53 | последнее обновление: 17 апреля 2025 г., 20:58
Путин наградил Берла Лазара орденом Почета
Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Президент России Владимир Путин наградил государственными наградами группу религиозных деятелей, в том числе – главного раввина России Берла Лазара. Он удостоен ордена Почета. Ранее раввин был удостоен орденов Дружбы и "За заслуги перед отечеством" IV степени.

"За заслуги в обеспечении деятельности Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации наградить Лазара Пинхоса Берела – главного раввина централизованной религиозной организации ортодоксального иудаизма "Федерация еврейских общин России", город Москва", – говорится в документе.

Ордена Почета были также удостоены Титов Константин Иванович (митрополит Московский и Всея Руси Корнилий) – председатель религиозной организации Русской Православной старообрядческой церкви, и начальствующий епископ Централизованной религиозной организации Российского объединенного Союза христиан веры евангельской Сергей Ряховский.

Тем же указом орденом "За заслуги перед отечеством" IV степени была награждена директор департамента печати и информации МИД РФ Мария Захарова – с формулировкой "за вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю дипломатическую службу".

Мир
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