Стрельба в Университете Флориды, не менее четырех пострадавших

В результате стрельбы в Университете Флориды ранения получили, по меньшей мере, четыре человека. Подозреваемый задержан, он находится под стражей, сообщает в четверг, 17 апреля, информационное агентство CNN.

Пострадавших доставляют в медицинский центр Таллахасси. К моменту публикации степень тяжести состояния раненых не сообщалась. После появления сообщений о стрельбе в на территории кампуса полиция и руководство университета опубликовали просьбу ко всем находящимся на месте происшествия держаться подальше от дверей и окон и закрыться в аудиториях.

По предварительным данным, подозреваемый был задержан, его личность и мотивы устанавливаются.