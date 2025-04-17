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Мир

Стрельба в Университете Флориды, не менее четырех пострадавших

США
время публикации: 17 апреля 2025 г., 20:49 | последнее обновление: 17 апреля 2025 г., 20:54
Стрельба в Университете Флориды, не менее четырех пострадавших
AP Photo/Kate Payne

В результате стрельбы в Университете Флориды ранения получили, по меньшей мере, четыре человека. Подозреваемый задержан, он находится под стражей, сообщает в четверг, 17 апреля, информационное агентство CNN.

Пострадавших доставляют в медицинский центр Таллахасси. К моменту публикации степень тяжести состояния раненых не сообщалась. После появления сообщений о стрельбе в на территории кампуса полиция и руководство университета опубликовали просьбу ко всем находящимся на месте происшествия держаться подальше от дверей и окон и закрыться в аудиториях.

По предварительным данным, подозреваемый был задержан, его личность и мотивы устанавливаются.

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