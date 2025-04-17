Стрельба в Университете Флориды, не менее четырех пострадавших
время публикации: 17 апреля 2025 г., 20:49 | последнее обновление: 17 апреля 2025 г., 20:54
В результате стрельбы в Университете Флориды ранения получили, по меньшей мере, четыре человека. Подозреваемый задержан, он находится под стражей, сообщает в четверг, 17 апреля, информационное агентство CNN.
Пострадавших доставляют в медицинский центр Таллахасси. К моменту публикации степень тяжести состояния раненых не сообщалась. После появления сообщений о стрельбе в на территории кампуса полиция и руководство университета опубликовали просьбу ко всем находящимся на месте происшествия держаться подальше от дверей и окон и закрыться в аудиториях.
По предварительным данным, подозреваемый был задержан, его личность и мотивы устанавливаются.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 04 февраля 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 13 октября 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 24 декабря 2023