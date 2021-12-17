Расследование гибели оператора Галины Хатчинс: актер Болдуин просил "пистолет побольше"

Американские СМИ опубликовали фрагменты допроса 63-летнего актера и продюсера Алека Болдуина, в результате выстрела из оружия которого 21 октября на съемочной площадке фильма "Rust" ("Ржавчина") была убита оператор Галина Хатчинс и ранен режиссер Джоэл Соуза. Также представлено содержание ордера на изучение данных его мобильного телефона.

В ходе допроса Болдуин сообщил следствию, что вел переписку Ханной Гутьеррес-Рид, отвечавшей за оружие на съемках. Следствием установлено, что Гутьеррес-Рид предлагала Болдуину различные виды оружия, и что актер попросил "пистолет побольше". В итоге он выбрал массивный старинный Colt с коричневой рукояткой.

Несколько недель назад Алек Болдуин в интервью ABC News впервые подробно изложил свою версию трагедии. Болдуин не только заверяет, что "понятия не имеет", как боевой патрон попал на съемочную площадку, но и утверждает, что "не нажимал на спусковой крючок". "Я бы никогда не направил на кого-то пистолет и не нажал бы на спусковой крючок, никогда", – сказал актер в интервью Джорджу Стефанопулосу. По версии Болдуина, "кто-то загнал в ствол боевой патрон, патрон, которого не должно было быть на площадке".

Ранее помощник режиссера по сценарию фильма "Rust" Мэми Митчелл подала в суд иск против Алека Болдуина, а также против другого продюсера и техника по оружию. Ее представляет адвокат Глория Оллред, известная как защитница прав женщин в ряде громких процессов. В иске против Болдуина утверждается, что в сценарии фильма, утвержденном на день съемок, когда произошла трагедия, не было эпизода со стрельбой. В этот день камеры должны были снимать "кровавое пятно на плече" актера и его фигуру "по мере того, как он тянулся к кобуре, чтобы достать" револьвер. В иске говорится, что сценарий не предусматривал в этом эпизоде, что Болдуин или кто-либо другой из актеров будет стрелять. Отметим, что после трагедии на съемочной площадке Мэми Митчелл звонила в полицию.

Светопостановщик фильма "Rust" Сергей Светной – друг и коллега оператора Галины Хатчинс, случайно застреленной актером Алеком Болдуином на съемочной площадке в Нью-Мехико – подал в суд на примерно 20 человек, включая Болдуина. Помимо Болдуина, который был не только исполнителем одной из главных ролей, но и продюсером фильма, Светной обвиняет Дэйва Холлса, помощника режиссера, который передал Болдуину пистолет, Ханну Гутьеррес-Рид, которая отвечала за оружие на съемочной площадке, и многих других, кого считает причастными к трагедии. Сергей Светной, ставший свидетелем трагедии и пытавшийся спасти раненую, после многочисленных просьб о комментариях, поступивших от журналистов, опубликовал на своей странице в Facebook запись, в которой пишет о причинах случившегося. "Всему виной халатность и непрофессионализм, – писал Светной. – Халатность в том, что человек, который обязан был проверить оружие на площадке, этого не сделал, человек, который должен был сказать, что на площадке заряженное оружие, этого не сделал, человек, который должен был проверить это оружие, прежде чем принести его на площадку, этого не сделал". По мнению Сергея Светного, на съемках вестерна "Rust" профессионалы были задействованы всюду, кроме подразделения, отвечавшего за оружие. Он рассказывает, что эту работу доверили 24-летней девушке. Оператор полагает, что такой ответственной работой должны заниматься только специалисты, которые проработали не один десяток лет на съемочной площадке. Он обращается с призывом к продюсерам: не пытаться экономить при подборе кадров в съемочную группу.

30 октября Алек Болдуин впервые прокомментировал обстоятельства трагического инцидента, когда во время съемок вестерна "Rust" была застрелена оператор Галина Хатчинс. Болдуин остановил автомобиль и вышел к преследовавшим его репортерам-папарацци в штате Вермонт. Его заявление можно увидеть и услышать, например, на сайте телеканала CNN. Алек Болдуин подчеркнул, что он не имеет права давать какие-либо комментарии по поводу хода расследования. Разговаривая с репортерами, он отметил, что на съемочных площадках может случаться всякое, но подобные трагедии не происходили почти никогда. "Помните, сколько пуль было отстреляно на фильмах и телешоу за последние 75 лет? Это Америка... Сколько? Миллиарды за последние 75 лет? И практически во всех случаях без последствий", – сказал Болдуин, назвавший происшедшее при съемках вестерна "Rust" событием с вероятностью "один на триллион". Болдуин подчеркнул, что его сейчас более всего заботит семья и, прежде всего, сын погибшей Галины Хатчинс. "Она была моим другом, она была моим другом. В день, когда я приехал в Санта-Фе, чтобы начать съемки, я пригласил ее на ужин вместе с Джоэлем, нашим режиссером. Мы были очень, очень хорошо слаженной командой, вместе снимавшей фильм, а потом случилось это ужасное событие", – сказал Алек Болдуин. Он сообщил, что не планирует завершать съемки фильма "Rust". На прощание Болдуин попросил не преследовать машину, в которой "плачут дети".

Следствие пришло к выводу, что Алеку Болдуину был передан револьвер Colt 45-го калибра, способный стрелять боевыми патронами. Актеру было сказано, что оружие безопасно, он выстрелил, в результате чего была убита оператор Галина Хатчинс и был ранен режиссер Джоэл Соуза.

Установлено, кто имел доступ к оружию перед роковыми выстрелами. Это ответственная за оружие Ханна Гутьеррес-Рид и помощник режиссера Дэйв Холлс. В ходе допроса Холлс признался, что не проверил все патроны в револьвере, прежде чем передать его актеру. По словам свидетелей, передавая Colt актеру, помощник режиссера произнес: "Оружие холодное" (то есть безопасное).

Гутьеррес-Рид заявила следователям, что незадолго до стрельбы оружие было тщательно проверено и боевых патронов в нем не было. Она также сообщила, что оружие хранилось в сейфе, к которому имели доступ лишь несколько человек.

Агентство Reuters передает, что Алек Болдуин и продюсеры фильма наняли частную юридическую фирму для расследования обстоятельств происшествия. Болдуин продолжает сотрудничать со следствием.

Издание New York Post публиковало мнение эксперта Брайан Карпентера, возглавляющего Dark Thirty Film Services, который заявляет, что Болдуин нарушил основное правило безопасности при обращении с оружием, согласно которому заряженное или разряженное оружие никогда не должно быть нацелено на другого человека. Издание также писало, что это оружие дважды дало осечку 16 октября и один раз осечка была за неделю до этого, и что некоторые участники съемок говорили о проблемах с безопасностью на съемочной площадке фильма "Rust".

21 октября 2021 года во время съемок вестерна "Ржавчина" ("Rust") на ранчо Bonanza Creek, недалеко от Альбукерке (штат Нью-Мехико, США), произошла трагедия: 63-летний актер и продюсер Алек Болдуин выстрелил из револьвера, смертельно ранив 42-летнюю оператора-постановщика Галину Хатчинс и ранив 48-летнего режиссера Джоэла Соузу. Хатчинс была доставлена на вертолете в больницу Университета Нью-Мексико, где врачи были вынуждены констатировать ее смерть. Соуза был доставлен в Медицинский центр Кристуса Сент-Винсента, его ранение было признано легким. Съемки фильма "Ржавчина", которые должны были завершиться в начале ноября, остановлены.

Согласно веб-сайту Internet Movie Database, фильм "Ржавчина" рассказывает о 13-летнем мальчике, который вынужден заботиться о себе и своем младшем брате после смерти их родителей в Канзасе 1880-х годов. Подросток бежит со своим дедом, известным преступником Харландом "Растом" (которого играет Болдуин) после того, как мальчика приговорили к повешению за случайное убийство владельца ранчо.

В заявлении Киноуправления Нью-Мексико от 6 октября говорилось, что в съемках вестерна "Rust" задействовано 75 членов съемочной группы, 22 актера и 230 "опытных специалистов".

Алек Болдуин (настоящее имя – Александр Рэй III Болдуин) родился 3 апреля 1958 года в Эмитвилле, штат Нью-Йорк. Окончил Университет Джорджа Вашингтона в Вашингтоне по специальности "политические науки", Нью-Йоркский университет по классу драмы и Институт Ли Страсберга в Нью-Йорке. В кино дебютировал в фильме "Доктора" в 1963 году. Также работал в театре и на Бродвее. Братья Алека, Уильям, Дэниэл и Стивен Болдуины, тоже актеры – как и его бывшая жена, звезда Голливуда Ким Бесингер. Актер снялся в более чем полусотне фильмов, наиболее известные из которых – "Битлджюс", "Замужем за мафией", "Привычка жениться", "Пленники небес", "Ноттинг Хилл", "Перл Харбор", "Губка Боб Квадратные штаны", "Девушка моего лучшего друга" и др. Был удостоен трех наград "Золотой Глобус" и трех премий "Эмми".

Джоэл Соуза родился 14 июня 1973 года во Фремонте (Калифорния, США). Женат, двое детей, живет в Сан-Франциско. Известен как сценарист, режиссер, продюсер. В 2019-м поставил кинобоевик "Crown Vic", одним из продюсеров которого был Алек Болдуин.

В связи с трагедией на съемках вестерна "Ржавчина" многие вспоминают обстоятельства гибели 28-летнего актера Брэндона Ли (сына Брюса Ли). 31 марта 1993 года во время съемок фильма "Ворон" Брэндон Ли получил огнестрельное ранение и спустя несколько часов умер в больнице. Тогда следствием было установлено, что в финальной сцене в стволе револьвера 44-го калибра, из которого стреляли в актера, застряла заглушка. При выстреле холостым патроном она вылетела, а пуля попала в живот актера и застряла в позвоночнике, вызвав обширное кровоизлияние.

18 октября 1984 года на съемках сериала "Прикрытие" актер Джон-Эрик Хексам погиб, случайно выстрелив себе в голову из пистолета, заряженного холостыми патронами.