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NEWSru.co.il :: В мире17 декабря 2021 г., 20:55

Министерство юстиции России добавило еще две организации в реестр "иноагентов"

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Министерство юстиции России добавило еще две организации в реестр "иноагентов"

Министерство юстиции России добавило еще две организации в реестр "иностранных агентов", сообщает "Медуза".

В реестр НКО-"иноагентов" попала автономная некоммерческая организация по реализации социально-правовых программ "Лилит", а в реестр незарегистрированных общественных объединений Дальневосточное общественное движение "Маяк", которое оказывает поддержку ЛГБТ-людям и женщинам, пострадавшим от насилия.

Обеими организациями руководит психолог Регина Дзугкоева.


"Маяк" входит в "Российскую ЛГБТ-сеть". Само это движение была внесена в список "иноагентов" 8 ноября, а четыре дня спустя одного из ее основателей Игоря Кочеткова объявили СМИ-"иностранным агентом".

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