Власти Молдовы запретили вещание пророссийских телеканалов, связанных с израильтянином Иланом Шором

Власти Молдовы временно запретили вещание шести телеканалов из-за их "предвзятого и манипулятивного" освещения событий, происходящих в стране, а также войны, которую ведет Россия против Украины, сообщает агентство Reuters.

В сообщении отмечается, что речь идет о телеканалах (некоторые из которых транслируются на русском языке), связанных с Иланом Шором – бизнесменом и политиком, гражданином Израиля, бывшим кандидатом в президенты Молдовы.

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Запрет на вещание телеканалов вводится с 19 декабря 2022 года и продлится до тех пор, пока действует чрезвычайное положение, объявленное Кишиневом в начале войны.

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"Молдову необходимо защитить от пропаганды и лжи", – написал вице-премьер Молдовы Андрей Спыну в своем Telegram-канале.

Напомним, что в октябре этого года США объявили о введении санкций против частных лиц и компаний, пытавшихся повлиять на результаты выборов в Молдове и вернуть страну в "сферу влияния России". В "черный список" попал израильтянин Илан Шор. В пресс-релизе Государственного департамента США говорилось, что Шор, которого называют "бенефициаром крупномасштабной аферы по отмыванию денег, связанной с хищением 1 миллиарда долларов из молдавских банков", "вместе с другими коррумпированными олигархами и московскими структурами пытался спровоцировать политические волнения в Молдове, а также помешать Кишиневу получить статус кандидата в ЕС". Вместе с проживающим в Кейсарии бизнесменом в санкционный список попала его жена, Сара Шор, которую российская публика знает как певицу Жасмин.

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Илан Шор родился в Израиле в семье выходцев из Молдовы. В 90-е годы его родители вернулись в страну исхода, увезя с собой маленького сына. В 18 лет Илан занялся предпринимательством, став деловым партнером отца, Мирона Шора. Им среди прочего принадлежала сеть магазинов беспошлинной торговли в Молдове. После смерти отца Илан унаследовал его бизнес и расширил сферу интересов.

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В 2017 году Илан Шор был приговорен Кишиневским судом к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в полузакрытом пенитенциарном учреждении, по делу о "краже миллиарда долларов" из банковской системы Молдовы. Приговор был обжалован, и пока дело рассматривается в апелляционной инстанции, Илан Шор был помещен под судебный контроль, а после смены власти бежал в Израиль.