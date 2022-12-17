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    В мире

    Власти Молдовы запретили вещание пророссийских телеканалов, связанных с израильтянином Иланом Шором

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    Власти Молдовы временно запретили вещание шести телеканалов
    AP Photo/Vadim Ghirda

    Власти Молдовы временно запретили вещание шести телеканалов из-за их "предвзятого и манипулятивного" освещения событий, происходящих в стране, а также войны, которую ведет Россия против Украины, сообщает агентство Reuters.

    В сообщении отмечается, что речь идет о телеканалах (некоторые из которых транслируются на русском языке), связанных с Иланом Шором – бизнесменом и политиком, гражданином Израиля, бывшим кандидатом в президенты Молдовы.

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    Запрет на вещание телеканалов вводится с 19 декабря 2022 года и продлится до тех пор, пока действует чрезвычайное положение, объявленное Кишиневом в начале войны.

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    "Молдову необходимо защитить от пропаганды и лжи", – написал вице-премьер Молдовы Андрей Спыну в своем Telegram-канале.

    Напомним, что в октябре этого года США объявили о введении санкций против частных лиц и компаний, пытавшихся повлиять на результаты выборов в Молдове и вернуть страну в "сферу влияния России". В "черный список" попал израильтянин Илан Шор. В пресс-релизе Государственного департамента США говорилось, что Шор, которого называют "бенефициаром крупномасштабной аферы по отмыванию денег, связанной с хищением 1 миллиарда долларов из молдавских банков", "вместе с другими коррумпированными олигархами и московскими структурами пытался спровоцировать политические волнения в Молдове, а также помешать Кишиневу получить статус кандидата в ЕС". Вместе с проживающим в Кейсарии бизнесменом в санкционный список попала его жена, Сара Шор, которую российская публика знает как певицу Жасмин.

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    Илан Шор родился в Израиле в семье выходцев из Молдовы. В 90-е годы его родители вернулись в страну исхода, увезя с собой маленького сына. В 18 лет Илан занялся предпринимательством, став деловым партнером отца, Мирона Шора. Им среди прочего принадлежала сеть магазинов беспошлинной торговли в Молдове. После смерти отца Илан унаследовал его бизнес и расширил сферу интересов.

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    В 2017 году Илан Шор был приговорен Кишиневским судом к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в полузакрытом пенитенциарном учреждении, по делу о "краже миллиарда долларов" из банковской системы Молдовы. Приговор был обжалован, и пока дело рассматривается в апелляционной инстанции, Илан Шор был помещен под судебный контроль, а после смены власти бежал в Израиль.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 26 Октября 2022
    США включили в санкционный список израильтянина Илана Шора
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 15 Июня 2015
    Израильтянин Илан Шор, муж певицы Жасмин, стал мэром молдавского города
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 6 Мая 2015
    В Молдавии помещен под домашний арест израильский бизнесмен Илан Шор
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