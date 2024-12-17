Президент Ирландии ответил главе МИД Израиля: обвинения в антисемитизме – клевета и оскорбление

Президент Ирландии Майкл Хиггинс прокомментировал решение Израиля закрыть посольство в Дублине, а также обвинения его страны в антисемитизме, которые прозвучали из уст главы МИД Израиля Гидеона Саара.

"Как президент Ирландии я должен ответить на обвинение ирландцев в антисемитизме, и сказать, что это грубая клевета. Называть каждого, кто критикует премьер-министра Нетаниягу, антисемититом – это грубая клевета и оскорбление", – заявил Майкл Хиггинс.

Хиггинс заявил, что "Нетаниягу нарушил суверенитет трех соседних государств", имея в виду Сирию, Ливан и Газу, и заявил, что Нетаниягу мечтает о поселениях в Египте.

Эти заявления были сделаны на церемонии вручения верительной грамоты послом Палестинской автономии Джулиан Абдалмаджид.

15 декабря министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар распорядился закрыть посольство еврейского государства в Ирландии. Он заявил, что это решение принято в свете крайней антиизраильской политики правительства Ирландии. Израильский посол в Дублине был отозван после того, как Ирландия в одностороннем порядке признала "Палестинское государство", а на прошлой неделе Дублин заявил о присоединении к иску Южноафриканской республики против Израиля в Международном суде в Гааге (ICJ), обвиняющему Израиль в "геноциде". "Действия и антисемитская риторика Ирландии, направленные против Израиля, основаны на делегитимизации и демонизации еврейского государства, а также на двойных стандартах. Ирландия перешла все красные линии в своем отношении к Израилю. Мы будем инвестировать свои ресурсы в развитие двусторонних отношений с государствами мира, исходя из их отношения к Израилю", – заявил Саар.