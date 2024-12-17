Reuters: российский генерал Игорь Кириллов был ликвидирован СБУ

Начальник войск РХБЗ РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов был убит в результате спецоперации Службы безопасности Украины, пишет агентство Reuters со ссылкой на источник в СБУ.

Источник сообщил, что Киев считает Кириллова военным преступником и "абсолютно законной целью". Заявляется, что он отдавал приказ использовать запрещенное химическое оружие против Вооруженных сил Украины на войне.

В 6:12 утра 17 декабря в Москве на Рязанском проспекте прогремел взрыв, в результате которого погибли двое военнослужащих – генерал и его водитель.

Вскоре было объявлено, что в результате взрыва в Москве был убит генерал-лейтенант Игорь Кириллов – начальник войск радиационной, химической и биологической защиты РФ. Вместе с ним погиб его помощник-водитель, который приехал за генералом, чтобы отвезти его на работу.

Следствие пришло к выводу, что мощность взрывного устройства, заложенного в электросамокат, оставленный около дома, где проживал Кириллов, составила 200-300 граммов в тротиловом эквиваленте.

О задержании подозреваемых не сообщалось.

Главным следственным управлением СК России по Москве расследуется уголовное дело по статьям 105, 205 и 222 УК РФ (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия, боеприпасов), говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале СКР.

Отметим, что речь идет о ликвидации самого высокопоставленного российского военачальника с момента вторжения армии РФ в Украину (в феврале 2022 года).

Игорь Кириллов. Краткая биография

Родился 13 июля 1970 года в Костроме. В Вооружённых силах СССР с 1987 года. В 1991 году с отличием окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты. С 1991 по 1994 год проходил службу в должности командира взвода в Западной группе войск. После выхода последней из Германии – в Московском военном округе. С 1995 года последовательно прошёл должности от командира роты до командира отдельной бригады радиационной, химической и биологической защиты. С 2005 по 2007 год – слушатель Военной академии РХБЗ имени маршала Тимошенко. С 2009 года проходил службу на различных должностях Управления Начальника войск РХБЗ Вооружённых Сил Российской Федерации, дополнив свой богатый профессиональный опыт административным. В сентябре 2014 года был назначен начальником Военной академии радиационной, химической и биологической защиты и инженерных войск имени маршала Тимошенко. С апреля 2017 года был начальником войск РХБ защиты ВС РФ.

Не только активно поддерживал вторжение армии РФ в Украину, но и выступал с абсурдными заявлениями о химической и биологической угрозе со стороны Украины, заявлял о стремлении властей США "установить глобальный биологический контроль" и т.п. Власти РФ неоднократно пытались использовать тему "американских биолабораторий" в Украине как оправдание военного вторжения в эту страну.

Кириллов был внесен в санкционные списки.

Ликвидирован в Москве 17 декабря 2024 года.

Примечательна реакция официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сообщение о ликвидации генерала И.Кириллова. В своем Telegram-канале она написала (цитируется дословно, добавлены ссылки): "Генерал-лейтенант РХБЗ ВС России Игорь Кириллов много лет системно, с фактами на руках разоблачал преступления англосаксов: натовские провокации с химическим оружием в Сирии, манипуляции Британии с запрещенными химическими веществами и провокации в Солсбери и Эймсбери, смертоносная деятельность американских биолабораторий на Украине и многое другое. Работал бесстрашно. Не прятался за спинами. Шел с открытым забралом. За Родину, за правду. Светлая память, царствие небесное".