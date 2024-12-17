Суд отказался отменить вердикт присяжных против Трампа по делу от выплате порнозвезде

Суд в Нью-Йорке отказался отменить обвинительный вердикт присяжных против Дональда Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Разбирательство связано с выплатой Трампом "денег за молчание" порнозвезде Сторми Дэниэлс.

Суд счел, что даже если он признает, что все дело против Трампа попадает под президентский иммунитет, то в любом случае все ранее представленные доказательства говорят о том, что это были сугубо личные действия по фальсификации деловой документации, что "не представляет опасности вторжения в полномочия и функции исполнительной власти".

Таким образом судья ответил на утверждения защиты о том, что доказательства не должны были быть представлены присяжным на основании того, что они попадают под президентский иммунитет.

Новой даты по вынесению приговора суд не назначил.

Ранее Окружная прокуратура Манхэттена выступила против закрытия дела о фальсификации Трампом деловой документации. В документе, представленном в Манхэттенский окружной суд, обвинение отмечало, что готово отложить вынесение приговора до истечения президентской каденции Дональда Трампа.

Как писало издание Forbes, прокуроры предложили еще один вариант, применяемый в случае смерти подсудимого, которого уже признали виновным, но еще не вынесли приговор – оставить признание вины в силе, но обойтись без наказания.Су