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Сильное землетрясение в Тихом океане, около берегов Вануату

Землетрясения
время публикации: 17 декабря 2024 г., 05:18 | последнее обновление: 17 декабря 2024 г., 05:25
Сильное землетрясение в Тихом океане, около берегов Вануату
AP Photo/Marco Ugarte

Около берегов тихоокеанского государства Вануату произошло землетрясение магнитудой 7,3, была объявлена угроза цунами, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Эпицентр землетрясения находился в 30 км к западу от столицы государства Порт-Вила, где проживают около 36 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 43 км.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) США сообщило, что волны цунами возможны для побережий, расположенных на расстоянии до 300 км от эпицентра землетрясения. То есть они могут достигнуть Новой Каледонии (особое административно-территориальное образование Франции).

Предыдущее сильное землетрясение около берегов Вануату фиксировалось в декабре 2023 года.

Мир
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