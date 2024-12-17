Сильное землетрясение в Тихом океане, около берегов Вануату

Около берегов тихоокеанского государства Вануату произошло землетрясение магнитудой 7,3, была объявлена угроза цунами, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Эпицентр землетрясения находился в 30 км к западу от столицы государства Порт-Вила, где проживают около 36 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 43 км.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) США сообщило, что волны цунами возможны для побережий, расположенных на расстоянии до 300 км от эпицентра землетрясения. То есть они могут достигнуть Новой Каледонии (особое административно-территориальное образование Франции).

Предыдущее сильное землетрясение около берегов Вануату фиксировалось в декабре 2023 года.