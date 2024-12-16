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Мир

Стрельба в американской школе, есть убитые и раненые

США
Стрельба
время публикации: 16 декабря 2024 г., 20:50 | последнее обновление: 16 декабря 2024 г., 21:20
Стрельба в американской школе, есть убитые и раненые
AP Photo/Jeff Roberson

Стрельба произошла в христианской школе города Мэдисон штата Висконсин. Телеканал ABC News передал, что убиты не менее четырех человек, еще несколько были ранены. (Позднее полиция уточнила, что убиты два человека.)

Телеканал KTIV сообщил, что несовершеннолетний стрелок, который был учеником школы, найден мертвым. По словам начальника полиции города, на месте происшествия сотрудники правоохранительных органов не сделали ни одного выстрела. По всей видимости, стрелявший покончил с собой.

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